Шестеро омских заключённых сошьют халаты по госконтракту

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области

В рамках госконтракта шестеро заключенных исправительной колонии №8 займутся изготовлением швейных изделий. Заказ выполнят осуждённые, прошедшие обучение по профессии «швея». Заказчиком выступило Министерство здравоохранения Омской области.

Труд заключенных будет оплачен. По словам представителей пресс-службы УФСИН России по Омской области, оплачиваемая трудовая деятельность позволяет заключенным погашать исковые обязательства перед потерпевшими.

Отметим, что для отбывающих срок омичей это не первый заказ. Руководство производственной службы регулярно ведет поиск новых заказчиков.

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