Оперштаб по борьбе с коронавирусом пройдет в Омске 30 марта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске 30 марта пройдет оперштаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает НГС55.

В рамках заседания должны решить вопрос о продлении режима повышенной готовности в регионе, который истекает 31 марта.

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в постепенно начала снижаться. Пока в Омской области доминируют среди пациентов вирусные диагнозы ОРВИ и гриппа.

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