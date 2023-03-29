В Омске перекресток улиц Фрунзе и Герцена нудно проезжать по новым правилам

Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 29 марта 2023 года на пересечении улицы Фрунзе и Герцена в центре Омска водителям разрешили движение с первой полосы — прямо, со второй полосы — прямо и налево. Дорожники убрали дополнительную секцию светофорного объекта, которая разрешала поворот налево с улицы Герцена на улицу Фрунзе - ранее она включалась по специально выделенной стрелке.

Также для машин, движущихся по улице Герцена в направлении центра города и Фрунзенского моста, увеличена длительность разрешающегося сигнала с 15 до 21 секунды. Изменения должны помочь перераспределить транспортные потоки равномерно, считают в горадминистрации.

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