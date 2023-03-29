Грузинский бизнесмен купил в Омске у бизнесменов Шкуренко и Шадрина банный комплекс «Расслабонофф»

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Согласно данным из ЕГРЮЛ, с 28 марта владельцем ООО «Расслабонофф» и новым директором является Левон Яжян.
Центр отдыха «Расслабонофф» работает с 2007 года, в комплексе - ряд услуг - бани, гостиничные номера, кафе-бар. Основал его известный омский предприниматель Виктор Шкуренко. В 2019 году совладельцем бизнеса стал Дмитрий Шадрин.
Новый собственник Левон Яжян является гражданином Грузии. Он также владеет ООО «МРП-Регул», которое работает в сфере ресторанного бизнеса.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru