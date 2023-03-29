27 марта в Омской области зафиксирован первый укус клеща

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор сообщил, что 27 марта на территории Омской области был зарегистрирован первый случай укуса клеща. Паразит присосался к семилетнему ребенку в Омской районе.

В ведомстве напомнили, что в Омской области высока вероятность подхватить клещевой энцефалит в самом Омске, Усть-Ишимском, Большереченском, Тюкалинском, Большеуковском, Тевризском, Горьковском, Тарском, Знаменском, Седельниковском, Колосовском, Саргатском, Крутинском, Омском, Муромцевском, Нижнеомсом районах.

Максимально обезопасить себя от паразитов поможет вакцинация от клещевого энцефалита. В случае выезда на природу рекомендуется использовать закрытую одежду, головные уборы, репелленты и проводить осмотр одежды на предмет наличия паукообразных. В случае укуса клеща удалять его самостоятельно категорически запрещено.

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