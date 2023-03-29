Госавтоинспекторы просят омских водителей не торопиться с переходом на летнюю резину

В ближайший день-два омские синоптики прогнозируют похолодание. Из-за этого на дорогах будет гололедица, которая может привести к серьёзной аварии в случае управления автомобилями с летними шинами.

- Общепринятым температурным показателем к смене колес считается среднесуточный параметр +7 градусов, при этом ночные показатели не должны опускаться ниже 0 градусов, — предупредили в Госавтоинспеции омских водителей.

При «плюсовой» температуре сцепные свойства летних покрышек остаются высокими, при «минусе» резиновая смесь «дубеет» и характеристики шин резко ухудшаются. Особенно не стоит торопиться с переходом на летнюю резину, если водителям предстоят загородные поездки.

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