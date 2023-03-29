Время проезда по Ленинградскому мосту в Омске сократилось с 30 до 8 минут

В дептрансе администрации Омска прокомментировали, как сработали меры по снижению заторов, которые возникли после начала ремонта Ленинградского моста. В некоторые дни февраля в часы пик пробки оценивали в 10 баллов. Теперь в утренние часы пик пробки стали значительно меньше.

- До ремонта мост на участке от улицы Суворова до Ленинградской площади время проезда составляло до 5 минут. В период с 15 февраля по 28 марта фактическое время, затраченное на поездку в будние дни, сократилось с 30 до 8 минут, - рассказали в профильном департаменте.

На альтернативных маршрутах заторы тоже уменьшились. До ремонта от улицы Ватутина до улицы Герцена по метромосту можно было доехать 10 минут. В период с 15 февраля по 28 марта время проезда сократилось с 30 до 13 минут.

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