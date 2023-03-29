Омская прокуратура заставила городскую мэрию почистить руины в Старом Кировске после сноса аварийных домов

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
По иску прокурора Кировского округа Омска суд обязал орган местного самоуправления принять меры по полному сносу аварийных многоквартирных домов на улицах Новостройка и Южная. Также ответчику необходимо полностью утилизировать строительный мусор.
- Установлены факты частичного сноса аварийных жилых домов, оставления разрушенных строительных конструкций, частей неснесённого фундамента и стен, строительного мусора. При этом мер по ограждению опасных мест не принято, что не исключает доступ на территорию третьих лиц, в том числе несовершеннолетних, и создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. Исполнение судебного решения контролируется, – сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Напомним, ранее в ходе проведения прокурорской проверки были найдены нарушения при проведении сноса аварийных двухэтажек по улицам Новостройка и Южная.
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