Мэр Омска Шелест сообщил, что противопаводковые мероприятия выполняют круглосуточно

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем telegram-канале, что борьба с паводком в городе идет в круглосуточном режиме. за минувшие сутки с проблемных территорий было откачано около 2,5 тысяч кубометров талых вод. Задействовано 27 единиц техники.

- Поручил департаменту городского хозяйства совместно с окружными администрациями и УДХБ перевести в ежедневный режим работу межведомственного штаба по проведению противопаводковых мероприятий. У управляющих компаний, у всех хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности также есть своя зона ответственности – дворы, территории, прилегающие к магазинам, торговым центрам. Они также обязаны принять исчерпывающие меры, - резюмировал градоначальник.

Шелест акцентировал, что обращения граждан отрабатывают максимально оперативно.

- Глава администрации САО Сергей Васильевич Финашин находится в Новоалександровке и координирует действия муниципальных служб по устранению проблемной ситуации. Водоперепускные трубы в поселке находятся в рабочем состоянии. Но рядом находятся сети ТЭЦ, на которых недавно проводились работы, большой поток талых вод поступает с полей. К настоящему времени сход воды заметно уменьшился. Организовано дежурство техники и специалистов, завезены необходимые материалы – щебень и песок, - прокомментировал работу на проблемной территории мэр.

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