60-летний омич лишился телефона за 10 тысяч рублей

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Житель Советского округа обратился в полицию с заявлением о краже телефона. По словам потерпевшего, на улице 20-го Партсъезда к нему подошел незнакомец и пригласил к себе для распития алкоголя. Когда спиртные напитки закончились, мужчина собрался уходить. Возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры избил потерпевшего и забрал у него телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД России по Омской области, подозреваемым оказался 45-летний житель Омска. Раньше мужчину уже судили за кражу, разбой и причинение тяжкого телесного вреда.

Следствие установило, что похититель заложил телефон в ломбард на улице Нефтезаводской за 1,5 тысячи рублей. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемы задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.