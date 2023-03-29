Губернатор Александр Бурков приглашает омичей принять участие в премии «Народный герой»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков пригласил омичей принять участие в пятой региональной премии «Народный герой». Прием заявок стартовал сегодня, 29 марта, на официальном сайте народныйгерой.рф.

В 2023 году победителей будут выбирать в 11 номинациях — «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Интеллект», «Патриотизм», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант» и «Юность». Голосование пройдет в пяти зонах Омской области. Каждая из них объединяет объединяет шесть-восемь муниципальных районов (Северная, Южная, Западная, Восточная и Центральная). Затем 55 победителей районных этапов поборются в итоговом региональном голосовании.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Имена победителей станут известны только летом. Их огласят на большом концерте, который состоится в Концертном зале. Примечательно, что экспертный совет премии возглавит сам губернатор Александр Бурков.

— В рамках премии „Народный герой“ мы вновь намерены отметить заслуги людей, которые совершают добрые поступки. Речь о наших земляках — врачах, волонтёрах, спортсменах, артистах, предпринимателях, общественных деятелях и школьниках. Уверен, что у многих омичей среди знакомых есть те, кто делает что-то ради других людей — меняет их жизни к лучшему. Благодаря премии о них можно и нужно рассказать окружающим, — отметил глава региона.

Напомним, главная цель масштабного проекта — найти среди обычных людей современных героев, которые своими поступками ежедневно делают мир лучше, а также показать подрастающему поколению реальные примеры для подражания.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru