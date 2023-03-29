В Омске 30 марта в канун Дня единения народов России и Беларуси пройдет концерт

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске в канун Дня единения народов России и Беларуси, который празднуется ежегодно 2 апреля, пройдет концерт. Праздничное мероприятие, организованное при поддержке губернатора Омского области Александра Буркова, пройдет в эту пятницу, 30 марта, в Региональном центре по связам с общественностью. Начало концертной программы в 17:00.

Для омичей выступят сибирский хореографический ансамбль «Русь», народный фольклорный ансамбль «Славянский венок» и народный «Иван-да-Марья». Перед концертом зрители смогут сделать фото у тематического баннера вместе с артистами, одетыми в народные костюмы России и Беларуси.

Организаторы мероприятия — минспорта Омской области и центр патриотического воспитания молодежи и национально-культурная автономия «Омские белорусы».

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