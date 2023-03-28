Надежный заслон

На прошлой неделе из Казахстана на ФКП «Черлакский» попытались провезти подкарантинную продукцию, на которую отсутствовал фитосанитарный сертификат. Этот документ подтверждает безопасность растений и является обязательным при перевозе через границу, чтобы не допустить распространения вредителей. Однако перевозчик, который вез 150 саженцев роз и плодовых культур из Кыргызстана такой документ предоставить не смог. Поэтому по факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ его привлекли к административной ответственности в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ, а авто вернули в Казахстан под контролем должностного лица Управления.

Как пояснили в Управлении Россельхознадзора по Омской области с начала года на территорию Омской области не допущен ввоз более 2 тонн семян подсолнечника и 150 саженцев, которые являлись продукцией высокого фитосанитарного риска, ведь на них отсутствовали документы, подтверждающие их безопасность.