Круглосуточный контроль

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Черлакский» предотвратили незаконный вывоз из страны 35 кг конины неизвестного происхождения. Во время осмотра авто, ехавшего из Омск в Астану, выяснилось, что у перевозчика нет ветеринарного сертификата Таможенного союза. Именно этот документ необходим для перемещения подконтрольных грузов через границу и подтверждает его безопасность. Поэтому автомобиль задержали, вывоз груза запретили и вернули его в Россию, а нарушителя привлекли к административной ответственности.

Контроль перемещения грузов через границу РФ на территории региона сотрудники Управления ведут круглосуточно.