Омичка не смогла оспорить штраф за демонстрацию нацисткой символики через облсуд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд не удовлетворил жалобу местной жительницы на решение Кировского районного суда.

Ранее суд первой инстанции признал омичку виновной в публичной демонстрации символики, сходной с нацисткой свастикой, и назначил ей административный штраф. Неоднозначное изображение было размещено на личной странице женщины во «ВКонтакте».

— В жалобе в Омский областной суд заявитель просила производство по делу прекратить. Указала, что изображение является репостом. Умысла на пропаганду нацистской идеологии не имела. В приложенном заключении специалиста указывается на широкое использование солярного знака в народной культуре индоевропейцев и славян, который был заимствован фашистами, — рассказали в пресс-службе Омского облсуда.

Областной суд, изучив доводы, представленные в жалобе, оснований для отмены постановления районного суда не нашел. Судья облсуда посчитал, что изображение на странице омички было доступно неограниченному кругу лиц и безусловно вызывает ассоциации с нацисткой свастикой. По его мнению, происхождение упомянутой символики не имеет значения. Кроме того, административную ответственность можно получить и за публичную демонстрацию подобных знаков без целей пропаганды.

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