Представителям омского бизнеса разъяснили изменения в законодательстве в сфере закупок

28 марта 2023 года на базе городской библиотеки им. А.С. Пушкина прошел семинар, посвященный основным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В семинаре приняли участие более 60 предпринимателей, работающих в данной сфере.

Напомним, что мероприятие реализовано по заказу Минэкономики Омской области и центра "Мой бизнес" Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства.

Модератором семинара выступил спикер Юрий Лавров, председатель Совета по государственным, муниципальным и коммерческим закупкам при ТПП Омской области, член Совета по развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и компаний с государственным участием при ТПП РФ к.ю.н., ректор Университета инновационных технологий образования "КЛАСТЕР".

В качестве спикеров также выступили: Наталья Дохват, начальник Главного управления контрактной системы Омской области; Марина Алешкина, заместитель директора Департамента контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска; Александр Зефиров, начальник отдела контроля закупок УФАС России по Омской области.

В начале семинара прошла традиционная церемония награждения членов ТПП Омской области. Дипломом ТПП РФ за вклад в развитие экономики и предпринимательства, достижения высоких социально-экономических показателей и многолетнее сотрудничество с ТПП Омской области было награждено ООО «ПСК «Дизель». Благодарственное письмо ТПП Омской области за добросовестный труд и вклад в развитие предпринимательской деятельности вручено ИП Беляевой Татьяне Геннадьевне.

Наталья Дохват представила участникам семинара обзор изменений законодательства о контрактной системе в 2023 году. Изменения федерального законодательства, в первую очередь, направлены на обеспечение гарантий прав субъектов предпринимательской деятельности, на своевременную оплату исполненных ими контрактов, на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

О новых правилах оценки заявок в рамках контрактной системы и об обеспечении заявок при проведении закупок рассказала заместитель директора Департамента контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска Марина Алешкина. Порядок оценки тендерных заявок разъясняет Постановление Правительства РФ № 2604 по нескольким критериям: цена контракта и сумма цен ТРУ (предельное значение суммы единичных расценок), расходы, характеристика объекта, квалификация участника.

Участники семинара узнали об особенностях применения национального режима в закупках, а именно о запретах, ограничениях и условиях допуска; о новых дополнительных сервисах электронной торговой площадки РТС-тендер, а также о практике включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

У предпринимателей семинар, в ходе которого они активно задавали вопросы спикерам, вызвал особый интерес.

По итогам мероприятия участники совместно с ТПП Омской области подчеркнули актуальность данной темы и предложили продолжить информационно-разъяснительную работу для предпринимателей в сфере закупок, в том числе посредством проведения семинаров совместно с органами власти.