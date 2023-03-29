АО «Омскэлектро» до 31 мая установит фонари вдоль четырех омских школ

Школьникам и их родителям больше не придется прыгать через лужи в темноте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОА «Омскэлектро» построит четыре линии наружного освещения вблизи четырех образовательных учреждений. Компания стала победителем аукциона.

Как рассказали в департаменте строительства, светло станет около гимназии № 26 по Лесному проезду, школы № 52 в микрорайоне «Большие поля», школы № 105 по улице Володарского и школы «Видергебурт» по улице Л. Чайкиной.

— Подрядная организация должна завершить работы на объектах в срок до 31 мая включительно. Общая протяжённость будущих линий наружного освещения вблизи данных школ — почти два километра, — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2023 году в Омске планируют построить 33 линии наружного освещения общей протяженностью 37 километров. На эти цели из бюджета будут направлены 136,6 миллионов рублей.

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