Иртыш в Омской области очистят от мусора и загрязнений в 2025 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Иртыш и другие крупнейшие водные объекты страны страны ждет «генеральная уборка». Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

В проект по очистке водных артерий планируют включить такие реки, как Иртыш, Амур, Урал, Дон, Неву, Терек, Волхов, а также озеро Ильмень. Работы по очистке важных водотоков начнут в 2025 году.

— По аналогии с «Генеральной уборкой» предстоит провести инвентаризацию загрязнений и выявить ключевые проблемы водных объектов, чтобы заняться их экологическим оздоровлением в первую очередь. По экспертным оценкам, более 30% объема сброса загрязненных сточных вод приходится на бассейн Волги с Камой и Окой, от 10% до 30% — Балтийский бассейн, бассейн Иртыша и Урала, бассейн Дона и Кубани, а от 2% до 10% — бассейн Терека и бассейн Амура, — отметила Абрамченко.

В рамках масштабного водного проекта запланированы ряд мероприятий. Среди них — строительство очистных сооружений в населенных пунктах, расчистка русел рек, очистка берегов от мусора, строительство и ремонт гидротехнических сооружений и другие.

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