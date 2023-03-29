Омская область заняла последнее место в экологическом рейтинге по итогам 2022 года

К слову, стоит вспомнить несколько дней режима НМУ в начале декабря прошлого года. Они случайно совпали с приездом генпрокурора РФ Игоря Краснова в Омск Фото: Иван МАКЕЕВ

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала национальный экологический рейтинг по итогам 2022 года и зимы 2022-2023 года. В него вошли 85 регионов. Омская область ожидаемо заняла последнее место.

Среди сибирских регионов, где ситуация с экологией столь же печальна, находится Красноярский край. Он занял 81 место в рейтинге.

— Да, экологическая ситуация в России меняется в лучшую сторону, индексы рейтинга это справедливо отражают. Есть и прорывы в экологии за 2022 год. Это запуск в Москве большой кольцевой ветки метро (без выхлопных газов), первая очередь очистных сооружения «Биосфера» на Омском нефтеперерабатывающем заводе, 70% монтажа оборудования на «серном проекте» в Норильске, а это будет сразу минус 1 млн.тонн выбросов диоксида серы в атмосферу. Также осадок остался и с проблемой газификации России. Газ на порядок экологичнее угля, это аксиома. Но попробуйте это объяснить лоббистам в угольных регионах России. У них уголь под рукой, зачем какой-то газ пускать в регион. А вот действительно независимые экологи говорят, что проблему «чистого воздуха» без газификации Красноярского края, Омской области, Кемеровской области и нескольких других регионов России не решить, — отметил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.

Отметим, первое место в рейтинге, как и раньше, занимает Тамбовская область.

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