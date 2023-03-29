В Омске неизвестные возможно травят собак

Фото: «Зоомагазин «Зайцы» |всё для владельцев животных!» во «ВКонтакте».

В лесополосе вблизи Куйбышевского геронтологического центра нашли тело собаки. Как утверждает паблик зоомагазина «Зайцы», животные были отравлены. Кто травит четвероногих, автор поста не уточняет.

— Была обнаружена собака, к большому несчастью мертвая. Все признаки жестокого отравления ядом, что спровоцировало внутреннее кровотечение. Яд разъедает внутренние органы, полностью организм и животное погибает от жуткой боли. Пропали еще собаки. Их так и не нашли, — говорится в сообщении.

Неравнодушные омичи вызвали на место трагедии полицейских. Другая информация не сообщается.

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