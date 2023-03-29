Конфликт на кухне одного из омских общежитий закончился переломом ребер

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне в городской отдел полиции № 6 поступило сообщение о 54-летнем жителе Октябрьского округа, поступившем в медучреждение. Врачи диагностировали у него переломы ребер.
Как выяснил участковый, мужчина получил травмы в ходе конфликта с 34-летним соседом по общежитию. Ссора между омичами произошла в одном из помещений общего пользования — на кухне.
Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Полицейские продолжают проводить следственные действия.
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