Конфликт на кухне одного из омских общежитий закончился переломом ребер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в городской отдел полиции № 6 поступило сообщение о 54-летнем жителе Октябрьского округа, поступившем в медучреждение. Врачи диагностировали у него переломы ребер.

Как выяснил участковый, мужчина получил травмы в ходе конфликта с 34-летним соседом по общежитию. Ссора между омичами произошла в одном из помещений общего пользования — на кухне.

Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Полицейские продолжают проводить следственные действия.

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