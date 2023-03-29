В Омской области 31 марта похолодает до -17 градусов

При этом осадков на территории региона не ожидается Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в ближайшие дни столбик термометра опустится до -17 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Так, сегодня, 29 марта, днем воздух прогреется от +3 до +8 градусов. Местами похолодает до -2 градусов. Возможны осадки в виде дождя и снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В четверг, 30 марта, погода в Омске и области не порадует: синоптики прогнозируют похолодание. Ночью будет по-зимнему морозно — от -5 до -10, а местами еще до -15 градусов. В дневные часы температура воздуха поднимется до -2...+3 градусов. Существенных осадков на территории региона не ожидается. Местами на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный. Его скорость составит до 12 метров в секунду.

В пятницу, 31 марта, будет еще холоднее — от -7...-12 градусов. Местами в последнюю мартовскую ночь будет до -17 градусов. Во второй половине дня потеплеет до -1...+4 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах будет скользко. Ветер северный, юго-восточный со скоростью от 3 до 10 метров в секунду.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru