Они просто пьяные: омичей просят не собирать свирестелей, наевшихся забродивших ягод

Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние дни марта 2023 года в омских соцсетях появились сообщения от горожан о птицах, которые якобы умирают. Однако в «Управлении по охране животного мира» Министерства природных ресурсов и экологии Омской области поспешили опровергнуть беспокойства омичей. В ведомстве пояснили, что птицы попросту спят, поскольку пьяны от забродивших ягод рябины.

- По наблюдениям орнитологов, птицы впадают в оцепенение и падают в снег из-за того, что съедают много холодных ягод на морозе. Когда желудок маленьких любителей ягод набит холодным кормом, скорость метаболизма падает. Птицы «оживают», когда ягоды внутри согреваются, - заявили в ведомстве.

Омичей просят при встрече с такой птицей не приносить ее домой, поскольку она может быть переносчиком опасных болезней. Птиц можно просто убрать с проезжей части и переложить на газон.

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