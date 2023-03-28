Росавиация выдала одобрительное заключение на прямой авиарейс между Омском и Баку

Фото: Мария ЛЕНЦ

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» получила от Росавиации допуск на выполнение прямых авиарейсов между Омском и Баку. Перевозчик планирует вылеты по маршруту трижды в неделю Помимо Омска, одобрение на выполнение регулярных международных рейсов компания получила из других городов России в города Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Китая, Кореи, Таиланда и Турции.

Теперь перевозчику предстоит согласовать рейс с аэропортами и местными властями, определить его востребованность и окупаемость.

Также из Омска весной и летом 2023 года будут запущены прямые рейсы в Ереван, Наманган, Ташкент, Ош, Душанбе и Астану. Они уже есть в регулярном расписании.

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