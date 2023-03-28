В Омске магистральный маршрут № 33 три года подряд будет обслуживать один перевозчик

Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 марта в ходе аукциона определился победитель - компания перевозчика, которой в ближайшие три года и шесть месяцев предстоит обслуживать магистральный маршрут № 33 «Улица Бархатовой – улица 3-я Железнодорожная»,. Пока перевозки осуществляет ПАТП № 8. Но во второй половине года - с 1 июля 2023 года, когда маршрут переведут в режим магистрального, то есть автобусы будут проезжать каждые 10 минут в часы пик, а некоторые из них доедут даже до поселка Светлого, обслуживание перейдет новому подрядчику.

Пока в администрации не называют победителя торгов. Возможно, перевозчиком выступит снова ПАТП № 8. Известно, что условиям аукциона соответствовала единственная поданная заявка.

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