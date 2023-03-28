Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как идет рекультивация свалки в Центральном округе

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Сергея Шелеста.
Мэр Омска Сергей Шелест в очередной раз рассказал, как идет рекультивация свалки в Центральном округе. Видео, демонстрирующее ход работ, глава города опубликовал в своем телеграм-канале.
— Подрядчик — компания «БМТ-Сервис» — выполняет сварку геомембраны, укладку гидроматов, занимается устройством щебеночного основания постоянных проездов и дренажа, — рассказал Шелест.
Напомним, на рекультивацию свалки в Центральном округе по нацпроекту «Экология» было выделено свыше 1,3 миллиарда рублей.
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