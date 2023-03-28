Северный обход Омска пройдет через Подгорный лесхоз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительный проект Северного обхода обсудили 27 марта 2023 года на собрании жителей села Пушкино. Большую часть дороги планируют проложить через Омский район.

Как ожидается, новая трасса в разы сократит время передвижения по Омской области. Предполагается, что небольшой участок пути пройдет через Подгородный лесхоз, а большая часть дороги — через Омский район. Рассматриваются и другие варианты. Например, от руководителя СПК «Пушкинский» поступило предложение принять во внимание такой маршрут: провести обход севернее деревни Подгородка, затем – над Давыдовкой и Березянкой, а дальше - согласно плану. Обсуждение продолжится в первой половине апреля.

- Планируются лесовосстановительные работы, установка звукозащитных экранов. На пересечении автотранспортных путей, под Северным обходом предусмотрены тоннели для сельхозтехники. Будут учтены, в том числе, интересы зверей. Естественную миграцию животных обеспечат зверопереходы, - цитирует проектировщика Северного обхода РИА «СуперОмск».

Планируется еще одно новшество – материал для одного из участков трассы изготовят с применением золы от омских ТЭЦ.

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