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НовостиОбщество28 марта 2023 9:46

В 2023 году пять районов Омской области получат 15,2 млн рублей на проектирование дорог

Субсидии от региональных властей можно будет использовать на реконструкцию и строительство дорог в сельской местности
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять районов Омской области в 2023 году получат субсидии на проектирование, строительство или реконструкцию дорог, ведущих к сельхозпредприятиям по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Омской области». Об этом сообщили в минтранса Омской области.

В этом году субсидии на общую сумму 15,2 миллиона рублей будут выделены Кормиловскому городскому поселению, Надежденскому сельскому поселению (Омский район), Павлоградскому району, Таврическому району и Тюкалинскому городскому поселению.

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