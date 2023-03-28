Отец депутата Заксобрания Омской области Кипервара приватизировал бывшее здание колледжа

Фото: ГИС Торги

Администрация Тарского района Омской области подвела итоги торгов на приватизацию трехэтажного здания бывшего колледжа, расположенного в райцентре на улице 8-я Линия. Ранее в нем находились учебно-производственные лаборатории Тарского индустриально-педагогического колледжа.

Согласно информации на портале госзакупок, начальная цена административного здания общей площадью 1,45 тысячи квадратных метров составляла 2,12 миллиона рублей. Победителем аукциона стал бизнесмен Яков Кипервар, являющийся директором и единственным учредителем строительной компании ООО «Титан-2000». Он предложил за объект 2,76 миллиона рублей. Конкурентов у омского предпринимателя не было.

Кроме того, Кипервар как победитель аукциона имеет право выкупить земельный участок площадью 4,08 тысяч квадратных метров, на котором расположенное здание. Стартовая цена — 233 тысячи рублей.

Добавим, как уточняют «Коммерческие вести», Яков Кипервар является отцом депутата Заксобрания Омской области от партии «Единая Россия» Андрея Кипервара. Кипервар-младший с 2020 года возглавляет Строительный трест № 7.

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