Жители Омска 4 апреля останутся без холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители центра Омска останутся 3 апреля без воды на несколько часов из-за ремонтных работ.

С 11:00 до 19:00 3 апреля из-за замены аварийной задвижки по адресу улица Чернышевского-Яковлева водоснабжения будет отключено в следующих дома:

1. Ул. Герцена, 34 (торгово-развлекательный комплекс 6эт.);

2. Ул. Герцена, 36 (торговый центр 4эт.);

3. Ул. Рабиновича, 108/1 (административное здание 3эт.);

4. Ул. Рабиновича, 108 (административное здание 2эт.);

5. Ул. Рабиновича, 91 (жилой дом 9эт.);

6. Ул. Чернышевского, 2/8 (административное здание 8эт.);

7. Ул. Гусарова, 33 к8 (административное здание 1эт.);

8. Ул. Гусарова, 33 к10 (административное здание 1эт.);

9. Ул. Гусарова, 33 (центральный рынок 1эт.);

10. Ул. Чернышевского, 3 (жилой дом 9эт.);

11. Ул. Яковлева, 147 (жилой дом 5эт.);

12. Ул. Чернышевского, 4 (административное здание 3эт.).

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