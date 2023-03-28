Омский НПЗ организовал научно-техническую конференцию для школьников. В XX научно-технической конференции, организованной Омским НПЗ, приняли участие более 100 школьников из Омска и Омской области. Старшеклассники разработали проекты по экологии, химии и физике. Конференция поддерживает интерес ребят к наукам помогает им сделать первые шаги навстречу своей будущей профессии. В жюри мероприятия вошли специалисты Омского НПЗ. Они оценивали проекты школьников исходя из их актуальности и возможности применения на производстве. Высокую экспертную оценку получили доклады о повышении эффективности подготовки нефтяного сырья к переработке и способы защиты оборудования от износа

- Омский НПЗ единственное в Омской области предприятие, реализующее программу подготовки высококвалифицированных специалистов со школьной скамьи. Столь масштабный профориентационный проект «Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ» значим для Омской области не только тем, что помогает школьникам приблизится к будущей профессии, но и тем, что молодежь остается в Омске, связывая свою дальнейшую жизнь с карьерой на высокотехнологичном предприятии, — сказала первый заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

Школьники, принявшие участие в научно-технической конференции, получают дополнительное преимущество при поступлении в ОмГТУ на базовую кафедру «Газпром нефти». По окончании вуза выпускники кафедры получают гарантированное трудоустройство по специальности. Конференция для старшеклассников — важная часть профориентационной программы «Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ» по привлечению молодежи к работе на предприятиях Омской области.

- Профориентационная программа, которую предприятие реализует в партнерстве с ведущими омскими вузами, позволяет нам готовить высококлассные кадры. Совместно мы формируем у молодежи компетенции, которые полностью отвечают практическим потребностям производства. В итоге молодые специалисты быстро адаптируются на рабочем месте и получают широкие карьерные перспективы, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.