55% работающих омичей слышат в свой адрес замечания от руководства

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сервис по поиску вакансий HeadHunter задался целью выяснить, как и за что работодатели наказывают своих сотрудников. Исследование показало, что большинство руководителей ограничиваются устными выговорами (55%). 32% опрашиваемых поделились, что в их компаниях используют целую систему штрафов. Выговоры на местах получают 12% работающих омичей. И лишь 23% респондентов подтвердили, что не сталкивались с системой наказаний в компании.

- На конец марта текущего года, на рынке труда наблюдается дефицит кадров. При норме в 5-6 резюме на одну вакансию специалисты получают, в среднем, менее 4 резюме - сообщает HeadHunter.

Что касается сфер деятельности, то чаще всего промахи в работе отражаются на зарплатах производственников (49%). Похожая ситуация складывается для работников, занятых в ресторанно-гостиничном бизнесе (45%) и в транспортно-логистической отрасли (43%). Меньше всего страдают от наказаний работники сферы образования (34%), менеджеры высшего звена (29%), а также начинающие специалисты (26%).

Наказания рублем могут не бояться фитнес-тренеры и продавцы памятников. Их доход может составлять до 200 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru