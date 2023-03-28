Омский губернатор Бурков утвердил план поддержки предпринимательской активности креативных сфер на 2023 год

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области кабмин региона принял план мероприятий по 12 направлениям работы для развития предпринимательской активности в регионе. Документ включает подготовку необходимой нормативной базы для новых форм поддержки бизнеса, концепцию по созданию креативных пространств и точек притяжения творческой молодежи, формирование цифровых площадок, проведение регулярных ярмарок, выставок и аукционов. Общий план направлен на развитие креативного предпринимательства в таких сферах, как традиционные ремесла, искусство, индустрии питания и развлечений, дизайн одежды и интерьера, современные медиа и цифровой контент, архитектура.

К 2024 году будут созданы центр креативных индустрий, новая университетская стартап-студия, лаборатория музейного проектирования, дизайна и сценографии. Предпринимателям предложат специальные меры поддержки и навигатор по ним.

На период с 2025 по 2030 года планируется создание единой цифровой платформы по продвижению продукции креативных индустрий, запуск центров цифровых компетенций в креативном секторе и другие направления.

- В креативном секторе работает больше 8 тысяч омских предпринимателей. Его развитие — одно из ключевых направлений экономической политики. Не секрет, что уникальность нашего региона — в людях, которые создают бренды, узнаваемые не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому сегодня особенно актуально сформировать новые направления поддержки таких инициатив, — отметил Губернатор Александр Бурков.