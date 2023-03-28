Генпрокуратура добилась подвоза к школам 600 омских учеников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подвоза к школам 600 омских учеников добилась Генпрокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

На проблему в районах области пожаловались жители сел во время личного приема Генпрокурора Игоря Краснова. Напомним, он посещал Омск в декабре 2022 года.

- Почти 600 детей из 18 районов Омской области были лишены возможности добраться до мест обучения на школьных автобусах. Это произошло из-за нехватки транспорта, имеющиеся автобусы были в ненадлежащем техническом состоянии, - уточнили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры департаменту образования города переданы 6 новых школьных автобусов и организован подвоз к школам около 600 детей, обучающихся в районах Омской области.

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