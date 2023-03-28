«Логопарк «Солнечный» появится на Левобережье Омска

Фото: Иван МАКЕЕВ
На Левобережье Омска появится «Логопарк «Солнечный». Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства.
Универсальный склад площадью 50 тысяс квадратных метров предполагается возвести на улице 2-я Солнечная. Инвестиции в проект составят 10,5 млрд рублей.
Здесь появятся четыре автономных распределительных центра для крупных торговых сетей «Пятёрочка», «Магнит», «Красное&Белое» и логистического оператора «СберЛогистик».
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