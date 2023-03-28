Мэрия Омска выделила 600 парковочных мест для электросамокатов

Фото: Яна АСТАХОВА

Для электросамокатов 600 парковочных мест выделила мэрия Омска. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кикшеринг будет работать в областном центре по договоренностям, к которым пришли с учетом прошлогодних проблемных ситуаций. На все вопросы оперативно реагирует руководитель филиала.

- Все проблемные ситуации с новым руководителем омского филиала ООО «Вуш» Александром Варакиным разрешаются в рабочем порядке, замечания и предложения граждан организация будет учитывать, как и в прошлом году, – отметили в мэрии.

Согласно новым правилам, омичи должны оставлять электросамокаты, только в установленных местах. Также необходимо соблюдать скорость передвижения и не передавать управление несовершеннолетним.

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