Температура понизится на 15 градусов и придет похолодание на территорию Омской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территорию Омской области придет похолодание и температура понизится на 15 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В ближайшие дни в нескольких сибирских регионах, в том числе и в Омской области, ожидается теплая погода с температурой на 8-10 градусов выше климатической нормы. Но вот к концу недели значительно похолодает.

- Туда вернётся зима. Похолодание будет очень заметным. В Туре, например, за 5 дней температура понизится сразу на 15 градусов, — сообщил Вильфанд ТАСС.

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