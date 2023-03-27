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НовостиЭкономика27 марта 2023 12:34

Омский «Завод строительных конструкций №1» получил в аренду за 105 миллионов рублей 18 гектаров земли

Здесь застройщик должен будет ввести не меньше 100 тысяч квадратных метров по истечении 10 лет
Наталья ВИРКУНЕН

По итогам аукциона на комплексное развитие незастроенной территории в районе улицы 21-й Амурской победителем признано ООО «Завод строительных конструкций № 1», оно единственное подало заявку на освоение ряда земельных участков в Амурском поселке.

В скором времени департамент архитектуры омской администрации заключит со стройкомпанией контракт по аренде 18 га земли на 10 лет по цене 105 миллионов рублей. Участки расположены по улице 21-й Амурской в Омске, между садовым товариществом «Любитель» и гипермаркетом «Леруа Мерлен».

По контракту, через десятилетку застройщик должен будет ввести в Амурском поселке здания общей площадью минимум 100 тысяч квадратных метров, около трети этой площади - 27 380 квадратных метров подразумевают строительство именно жилой площади, это 770 квартир. 480 из них - так называемые гостинки меньше 25 квадратных метров каждая.

После их ввода заводу предстоит спроектировать детские сады, школы, крытый BMX-велодром, площадку для выгула и дрессировки собак, ветлечебницу или питомник для животных.

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