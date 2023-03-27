Омский «Завод строительных конструкций №1» получил в аренду за 105 миллионов рублей 18 гектаров земли

По итогам аукциона на комплексное развитие незастроенной территории в районе улицы 21-й Амурской победителем признано ООО «Завод строительных конструкций № 1», оно единственное подало заявку на освоение ряда земельных участков в Амурском поселке.

В скором времени департамент архитектуры омской администрации заключит со стройкомпанией контракт по аренде 18 га земли на 10 лет по цене 105 миллионов рублей. Участки расположены по улице 21-й Амурской в Омске, между садовым товариществом «Любитель» и гипермаркетом «Леруа Мерлен».

По контракту, через десятилетку застройщик должен будет ввести в Амурском поселке здания общей площадью минимум 100 тысяч квадратных метров, около трети этой площади - 27 380 квадратных метров подразумевают строительство именно жилой площади, это 770 квартир. 480 из них - так называемые гостинки меньше 25 квадратных метров каждая.

После их ввода заводу предстоит спроектировать детские сады, школы, крытый BMX-велодром, площадку для выгула и дрессировки собак, ветлечебницу или питомник для животных.

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