В Омске начали капремонт городской школы № 3

Фото: 2ГИС.

В Омске в Ленинском округе школа № 3 закрылась на капитальный ремонт. Учебное учреждение н6осит имя Шота Руставели. Как рассказали в пресс-службе омской администрации, подрядчик уже приступил к демонтажным работам. В 2023 году планируется отремонтировать фасад, кровлю, перекрытия, а также привести к нормативному состоянию инженерные коммуникации: водопровод, электроснабжение, вентиляцию, канализацию. Срок завершения ремонта — декабрь 2023 года. Стоимость работ составит более 80 млн рублей.

На время ремонта учащиеся школы распределены по соседним образовательным учреждениям. Начальные классы разместились в школе № 76, а среднее и старшее звено приютила у себя школа № 122. Напомним, здание школы № 3 было сдано в эксплуатацию в 1957 году, то есть ему 66 лет. На данный момент здесь обучают 924 ребенка.

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