Омским референтным центром подтверждены нарушения требований качества и безопасности молочной продукции

С начала 2023 года в Лабораторию качества и безопасности продукции животного и растительного происхождения, кормов и объектов окружающей среды ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» в рамках государственного задания поступило 69 образцов молока и молочной продукции, среди которых 10 образцов молока не соответствовали требованиям нормативной документации.

Поступившие образцы проверялись на соответствие нормативной документации по жирно-кислотному составу, наличию стеринов, токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) и пестицидов (гексахлоран, дихлордифенилдихлорэтан и его метаболиты), наличию микотоксинов (афлатоксин М1).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»:

- Семь образцов молока и один образец творога не соответствовали нормам содержания жирных кислот. Отметим, что жировой состав может изменяться в зависимости от многих факторов: сезона года, скудного рациона кормления и времени доения.

- В двух образцах (сметана, сыр) обнаружены стерины, являющиеся жирами немолочного происхождения. Такие компоненты могут попадать в молочную продукцию только с намеренным добавлением тех или иных компонентов (например, растительных масел, что значительно удешевляет продукт и увеличивает его сроки годности), значительно снижая пищевую ценность продуктов.

Все результаты исследований по государственному заданию (пищевой мониторинг) переданы в Управление Россельхознадзора по Омской области.

ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» обеспечивает деятельность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Учреждение оказывает услуги сельхозтоваропроизводителям Омска и Омской области в сфере исследований качества и безопасности пищевой продукции, зерна, крупы, комбикормов и семян, а также исследований и обследований в области семеноводства, агрохимии, карантина и защиты растений.