Двое пьяных сельчан утопили снегоход, провалившись под лед в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных в районе Красной Горки около гидроузла под лед Иртыша ушел снегоход, на котором решили прокатиться два местных жителя.

– Мужчины, к счастью, не пострадали, а вот снегоход под лед ушел. В основном провалы под лед происходят в местах образования полыньи, которая припорошена снегом и которую с наступлением сумерек практически невозможно заметить. Также проблемы возникают, когда весной люди пытаются доехать до излюбленных мест подледного лова рыбы на снегоходах. Это бездумное решение опасно для жизни, - сообщил сегодня заместитель начальника Центра Госинспекции по маломерным судам омского МСЧ Александр ДЕДКОВ:

ГУ МЧС по Омской области: обращает внимание, что в черте Омска лед на водоёмах уже истончился, в нем появились промоины, поэтому выходить на него опасно.

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