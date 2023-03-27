Омский мэр Шелест поздравил служителей Мельпомены со Всемирным днем театра

27 марта в мире отмечают Всемирный день театра. По случаю мэр Омска Сергей Шелест опубликовал в своем telegram-канале поздравление в адрес служителей Мельпомены, а фотоснимками подтвердил, что тоже ценит театральное искусство.

– Сегодня Всемирный день театра. Сердечно поздравляю всех, кто причастен к театральному искусству: актеров, режиссеров, критиков, драматургов, технических работников и, конечно же, зрителей. На днях был на спектакле прославленного Омского академической театра драмы – «Небо позднего августа». Хорошая постановка по мотивам произведений современных авторов, – поделился Сергей Шелест.

«Небо позднего августа» – авторская постановка, современная российская пьеса в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Петра Шерешевского. Это притча об упущенных возможностях и накопленных обидах, которые точно не прошли мимо.

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