За два выходных в Омске поймали 20 пьяных водителей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что в минувшие выходные дни полицейские выявили 200 нарушений ПДД. 20 из них - крайне опасные: водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 11 из них уже были лишены водительских прав. На штраф стоянку отправили 6 автомобилей. - За два с половиной месяца текущего года на территории Омска зарегистрировано девять ДТП с водителями с признаками алкогольного опьянения. В связи с эти мы провели оперативно-розыскное мероприятие «Трезвость», целью которого является профилактика ДТП с участием нетрезвых водителей, — отметил замначальника отдела ГИБДД по Омску Владимир Бахарев.

Омичей просили сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 8 (3812) 79-20-10, 79-35-04 или 02. Нужно будет назвать номер машины, марку, цвет и направление движения. Нарушителей полицейские выявили в рамках рейда «Трезвость». Водителям, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение закона назначается уголовная ответственность.

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