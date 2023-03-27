Заключены госконтракты на приобретение 147 жилых помещений для детей-сирот в Омской области. После приемки и оформления в областную собственность жилье в порядке очередности будет предоставлено этой льготной категории получателей.

- Перед заключением госконтрактов областной межведомственной комиссией проводится предварительная оценка состояния квартир, - рассказала заместитель Министра имущественных отношений Омской области Лилия Гулиева.

В работе межведомственной комиссии участвуют специалисты минимущества, министроя Омской области, Государственной жилищной инспекции области и КУ «ЦУС», которые на этапе закупки оценивают качество жилых помещений. Всего в 2023 году планируется приобрести на рынке готового жилья и по договорам инвестирования для предоставления сиротам не менее 234 квартир.

Сегодня заключены госконтракты на приобретение 147 жилых помещений (из 115 - в Омске), включая 48 жилых помещений, которые приобретаются по договорам инвестирования в строительство.

- В регионе стабильно реализуется программа приобретения жилых помещений на рынке готового жилья для льготной категории детей-сирот, - отметил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. - С 2023 года часть жилых помещений стало возможным приобретать по договорам инвестирования.

Накануне вопросы, связанные с соблюдением нормативных требований к жилым помещениям для детей-сирот и сроков строительства жилья для них, обсудили специалисты Минимущества, Центра учета и содержания собственности Омской области и руководители сельских строительных компаний

- Аукционы по закупке жилых помещений будут объявляться в разрезе всех муниципальных районов, - сообщил начальник Центра учета и содержания собственности Омской области Виталий Самозвон. - Строительные компании могут направить коммерческие предложения по жилым помещениям, предлагаемых к приобретению в районах, которые будут учитываться при планировании аукционов по закупке жилых помещений.

В Омской области также действует мера поддержки детей-сирот в виде предоставления «жилищного сертификата» на приобретение жилого помещения.

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