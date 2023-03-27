Омская мэрия заключила контракты на капремонт еще двух городских мостов

Администрация Омска объявила, что сегодня заключила с подрядчиками контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по капремонту еще двух городских мостов. Проектировать ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ за 40,3 миллиона рублей будет ООО «Мост», созданное на базе НПО «Мостовик», ремонт Комсомольского моста – за 17,2 миллиона рублей московское ООО «Интермост».

- Подрядчикам предстоит найти технические решения для ремонта опор, пролётных строений, деформационных швов, для замены мостового полотна и для обустройства архитектурно-художественной подсветки. На работу отводится несколько месяцев: до 20 декабря 2023 года нужно предъявить муниципальному заказчику положительное заключение государственной экспертизы, - сообщил новый директор департамента строительства и заместитель мэра Михаил Веселев.

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