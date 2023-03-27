Омский бизнес принял участие в интерактивном практикуме от Торгово-промышленной палаты региона

Фото: пресс-служба омской ТПП.

24 марта 2023 года в Точке кипения прошел семинар – практикум для предпринимателей в новом обучающем формате под названием «3 красных сигнала. Сделки под угрозой - когда думать об антикризисном плане». В мероприятии приняло участие свыше 30 человек. Модератором семинара стала Дмитриева Аглая – антикризисный менеджер, эксперт в области оценки рисков предпринимательской деятельности.

Мероприятие организовано по заказу Минэкономики Омской области и центра «Мой бизнес» Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства. Семинар прошел в форме активного диалога с элементами игры. Предпринимателям было предложено создать и усвоить сигнальную систему понятий «кто и за что» может быть привлечён к субсидиарной ответственности. Раскрыто и усвоено понятие «контролирующее должника лицо».

Модератор Дмитриева Аглая рассказала о принципах ограниченной и вспомогательной ответственности участников и руководителей юридических лиц, создании плана антикризисного управления с целью освобождения от субсидиарной ответственности. В ходе семинара были подняты и рассмотрены вопросы действий, которые могут быть квалифицированы как виновные. Приведены примеры отношений, которые могут определять финансовую и юридическую судьбу организаций.

Предприниматели приняли активное участие в обсуждении вопросов, предложили свой антикризисный план спасения бизнеса, пути решения, связанные с избеганием субсидиарной ответственностью и попытались найти свой алгоритм действий, чтобы исключить ответственность собственника и руководителя бизнеса.