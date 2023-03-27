В начале недели в Омске потеплеет до +13 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 марта, по прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в регионе днем ожидается значительное потепление: будет от +6 до +11 градусов. В дневные часы вторника, 28 марта, воздух прогреется до +8…+13. А вот в среду днем уже немного похолодает – до +2…+7 градусов.

На дорогах все трое суток местами будет наблюдаться гололедица. Кроме того 28 и 29 марта в Омской области ожидается порывистый ветер. Возможен снег с дождем.

В четверг ожидается дальнейшее понижение температуры, и уже ночью в районах температура воздуха понизится до -15.

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