Омские коммунальщики получают по сотне вызовов в сутки по откачке талых вод

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Начиная с 24 марта, в Омске из-за плюсовых температур начал активно таять снег. Дорожники рапортовали, что за два выходных дня в круглосуточную диспетчерскую службу УДХБ поступило 230 обращений от омичей с просьбами откачать воду с улиц. Интенсивность выполнения работ была очень высокой: за этот период бригады успели откачать больше 2 тысяч кубометров воды. В круглосуточном режиме техника работала более чем на 40 улицах, в том числе на Нефтезаводской, Жукова, Серова, проспектах Королева и Маркса.

- В каждом ДЭУ параллельно работает по несколько бригад, чтобы более оперативно локализовать места подтоплений, на некоторые участки приходится выезжать повторно. Кроме того, если ночью происходит подмерзание воды в коллекторах дождеприемных колодцев или в водоперепускных трубах, бригады проводят их повторную пропарку, – отметили в горадминистрации.

Омичам напоминают, что городские службы откачивают талую воду только в границах своей ответственности – на дорогах, перекрестках, подходах к пешеходным переходам и остановках. Также помогают в частном секторе ветеранам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям.

Владельцы домов ответственны за прилегающую территорию и должны были самостоятельно позаботиться о вывозе снега со своих участков и очистке канав. Заявки на откачку воды принимаются круглосуточно по телефонам диспетчерских служб дорожно-эксплуатационных участков: 55-16-92 (Кировский АО), 90-48-33 (Ленинский АО), 90-48-47 (Октябрьский АО), 24-38-92 (Советский АО) и 90-48-04 (Центральный АО). Также можно позвонить в диспетчерскую службу УДХБ (31-74-82) или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии (78-78-78).

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