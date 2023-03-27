Из Омска вылетел первый рейс в Ташкент

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ташкент 26 марта отправился первый рейс из Омска. Об этом сообщает областное правительство.

В столицу Узбекистана улетели почти 100 человек на самолете Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways.

Стоимость билетов в одну сторону начинается с 9 тысяч рублей. Время в пути занимает 2 часа минут.

- Мы над этим долго работали совместно с губернатором Александром Бурковым. Он ездил в Узбекистан на переговоры. И во многом благодаря ему такой рейс появился, потому что всё-таки это не просто аэропорт с авиакомпанией договорились, это межправительственное соглашение, - отметил гендиректор Омского аэропорта Олег Селиверстов.

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