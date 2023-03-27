21 участник СВО из Омска получил помощь при трудоустройстве

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Помощь при трудоустройстве получил 21 участник СВО из Омска. Об этом сообщили в региональном минтруда.
При приеме на работу работодатели получают компенсацию из бюджета на зарплату таких сотрудников. На эти цели уже направлено порядка миллиона рублей.
- При приеме на работу компенсация затрат, а это 48,6 тыс. рублей на одного человека, частично покрывает расходы работодателя. Реализация областной программы будет осуществляться в течение 2023 года, – пояснила руководитель департамента министерства труда Олеся Кайль.
Отметим, что федеральное министерство труда предложило распространить бесплатное переобучение по нацпроекте«Демография» и субсидирование найма на участников спецоперации и членов их семей
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